إصابة 4 عمال في حادث تصادم أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

 

وتلقت نقطة إسعاف الشهداء بلاغًا بالحادث، حيث جرى نقل المصابين في البداية عن طريق الأهالي، ثم تم إخلاؤهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم.


 

ووفقًا للبيانات الطبية، فإن جميع المصابين من العاملين بشركة أوراسكوم العاملة بميناء شرق بورسعيد، وهم:

 

أحمد عيد حمدان مراحيل (51 عامًا) من سكان الشهداء، مصاب بكدمة في الركبة اليمنى ووليد محمد حسن زايد (43 عامًا) من مدينة 6 أكتوبر، مصاب بكدمة أسفل الركبة اليمنى والكتف الأيمن ويوسف محمد نصر الله (23 عامًا) من سكان الكرامة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى والساعد الأيمن وعمر محمد نصر الله (25 عامًا) من سكان الكرامة، مصاب بكدمة في الساق اليسرى.

