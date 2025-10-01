الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على موناكو 2-1 في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، علي نظيره فريق موناكو الفرنسي بهدفين لهدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب "لويس الثاني"، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/ 26.

وسجل السيتي هدف التقدم عن طريق هالاند في الدقيقة 15، وتعادل موناكو في الدقيقة 18 عن طريق  تيزيه. 

ثم عاد هالاند في الدقيقة 44 ليعيد التقدم للسيتي مرة أخرى بعدما أضاف الهدف الثاني له ولفريقه.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، خلال سبتمبر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

ويمتلك مانشستر سيتي 3 نقاط بعدما فاز على نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما تعرض موناكو للهزيمة على يد كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

حكام مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري أبطال أوروبا

ويدير مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي طاقم تحكيم إسباني، بقيادة خيسوس جيل مانزانو الذي يعتبر من أشهر وأهم حكام الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

ويتواجد مع مانزانو كل من أنخيل نيفادو وجوادالوب بوراس أيوسو كحكام مساعدين، بينما سيكون خوسيه لويس مونويرا كحكم رابع.

أما مهمة تقنية الفار فسوف تسند إلى سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كمساعد في تقنية الفيديو، أليخاندو هيرنانديز.

قائمة مانشستر سيتي ضد موناكو

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريجندرز، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو، رودري، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول،  جانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ديفاين موكاسا، ريكو لوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش مانشستر سيتي موناكو دوري ابطال اوروبا هالاند

مواد متعلقة

الأهلي يستعيد خدمات لاعبه ويتأكد من جاهزيته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

موقف زيزو من مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

منار سعيد تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن

محمد شريف يواصل قيادة هجوم الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

خطوة واحدة تفصل الخطيب عن إعلان قائمته لانتخابات الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

كنت منتظر مباراة الزمالك، قرار مفاجئ من محمد سراج الدين بشأن انتخابات الأهلي المقبلة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads