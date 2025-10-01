دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على موناكو 2-1 في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، علي نظيره فريق موناكو الفرنسي بهدفين لهدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب "لويس الثاني"، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/ 26.

وسجل السيتي هدف التقدم عن طريق هالاند في الدقيقة 15، وتعادل موناكو في الدقيقة 18 عن طريق تيزيه.

ثم عاد هالاند في الدقيقة 44 ليعيد التقدم للسيتي مرة أخرى بعدما أضاف الهدف الثاني له ولفريقه.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، خلال سبتمبر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

ويمتلك مانشستر سيتي 3 نقاط بعدما فاز على نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما تعرض موناكو للهزيمة على يد كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

حكام مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري أبطال أوروبا

ويدير مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي طاقم تحكيم إسباني، بقيادة خيسوس جيل مانزانو الذي يعتبر من أشهر وأهم حكام الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

ويتواجد مع مانزانو كل من أنخيل نيفادو وجوادالوب بوراس أيوسو كحكام مساعدين، بينما سيكون خوسيه لويس مونويرا كحكم رابع.

أما مهمة تقنية الفار فسوف تسند إلى سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كمساعد في تقنية الفيديو، أليخاندو هيرنانديز.

قائمة مانشستر سيتي ضد موناكو

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريجندرز، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو، رودري، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول، جانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ديفاين موكاسا، ريكو لوي.

