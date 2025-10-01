الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستعيد خدمات لاعبه ويتأكد من جاهزيته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

الأهلي
الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات لاعبه محمد شكري، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وشارك شكري في مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية على صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز كهرباء الاسماعيلية محمد شكري

مواد متعلقة

موقف زيزو من مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

منار سعيد تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن

محمد شريف يواصل قيادة هجوم الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

خطوة واحدة تفصل الخطيب عن إعلان قائمته لانتخابات الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

كنت منتظر مباراة الزمالك، قرار مفاجئ من محمد سراج الدين بشأن انتخابات الأهلي المقبلة

بمشاركة صلاح، جالطة سراي يفوز على ليفربول بهدف أوسيمين في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

دوري أبطال أوروبا، توريس يتقدم بهدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads