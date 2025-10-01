الأهلي يستعيد خدمات لاعبه ويتأكد من جاهزيته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات لاعبه محمد شكري، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وشارك شكري في مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية على صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.