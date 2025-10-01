موقف زيزو من مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أصبح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب زيزو عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة خلال مواجهة الفريق أمام إنبي. 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية علي صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

