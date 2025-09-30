موقف عمر مرموش، جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة موناكو بدوري الأبطال

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن قائمة تضم 21 لاعبًا للسفر إلى موناكو، استعدادًا لمواجهة نادي موناكو الفرنسي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة على ملعب "لويس الثاني" في تمام الساعة 10 مساء، غد الأربعاء 1 أكتوبر، حيث يسعى السيتي لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية أمام نابولي.

وتأكد غياب عمر مرموش عن المباراة حيث مازال يعاني من الإصابة التي لحقت به في مباراة بوركينا فاسو رفقة منتخب مصر.

ويأمل جوارديولا ولاعبوه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفرنسي، في أول مواجهة بين الطرفين منذ اللقاء المثير في موسم 2016/17، والذي انتهى بتعادل الفريقين (6-6) بمجموع المباراتين، وتأهل موناكو بفارق الأهداف خارج الأرض.

قائمة مانشستر سيتي المسافرة إلى موناكو

1 – جيمس ترافورد

3 – روبن دياز

4 – تيجاني ريجندرز

5 – جون ستونز

6 – ناثان آكي

8 – ماتيو كوفاسيتش

9 – إيرلينغ هالاند

11 – جيريمي دوكو

13 – ماركوس بيتينيلي

14 – نيكو

16 – رودري

20 – برناردو سيلفا

24 – يوشكو جفارديول

25 – جانلويجي دوناروما

26 – سافينيو

27 – ماتيوس نونيز

33 – نيكو أورايلي

47 – فيل فودين

52 – أوسكار بوب

63 – ديفاين موكاسا

82 – ريكو لوي

