الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف عمر مرموش، جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة موناكو بدوري الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن قائمة تضم 21 لاعبًا للسفر إلى موناكو، استعدادًا لمواجهة نادي موناكو الفرنسي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة على ملعب "لويس الثاني" في تمام الساعة 10 مساء، غد الأربعاء 1 أكتوبر، حيث يسعى السيتي لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية أمام نابولي.

وتأكد غياب عمر مرموش عن المباراة حيث مازال يعاني من الإصابة التي لحقت به في مباراة بوركينا فاسو رفقة منتخب مصر.

ويأمل جوارديولا ولاعبوه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفرنسي، في أول مواجهة بين الطرفين منذ اللقاء المثير في موسم 2016/17، والذي انتهى بتعادل الفريقين (6-6) بمجموع المباراتين، وتأهل موناكو بفارق الأهداف خارج الأرض.

 قائمة مانشستر سيتي المسافرة إلى موناكو

 

1 – جيمس ترافورد

3 – روبن دياز

4 – تيجاني ريجندرز

5 – جون ستونز

6 – ناثان آكي

8 – ماتيو كوفاسيتش

9 – إيرلينغ هالاند

11 – جيريمي دوكو

13 – ماركوس بيتينيلي

14 – نيكو

16 – رودري

20 – برناردو سيلفا

24 – يوشكو جفارديول

25 – جانلويجي دوناروما

26 – سافينيو

27 – ماتيوس نونيز

33 – نيكو أورايلي

47 – فيل فودين

52 – أوسكار بوب

63 – ديفاين موكاسا

82 – ريكو لوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي موناكو بيب جوارديولا دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا نادي موناكو الفرنسي نادي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

أعرق ملاعب إيطاليا، تفاصيل بيع ملعب سان سيرو

أول تحرك من جنوب أفريقيا بعد خصم 3 نقاط من رصيده بتصفيات المونديال

دوري أبطال أوروبا، مدرب برشلونة: باريس سان جيرمان أفضل من الموسم الماضي

بقيمة 42 مليون جنيه، اتحاد الكرة يعتمد حزمة دعم شاملة للأندية

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads