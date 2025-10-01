الأربعاء 01 أكتوبر 2025
منار سعيد تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن

قدمت منار سعيد أوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي «فوق السن»، لتصبح ثاني المرشحين المعلنين لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، بعد الدكتور حسن طنطاوي.

وكان النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات صباح السبت الماضي في تمام التاسعة صباحا، أمام الأعضاء الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها النادي مسبقا.

وعلي جانب انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول أمس بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية علي صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

