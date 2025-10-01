الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محمد شريف يواصل قيادة هجوم الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

محمد شريف
محمد شريف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار محمد شريف في قيادة خط هجوم الفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل تضاؤل فرص لحاق المهاجم نيتس جراديشار بالمباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا والتي حالت دون مشاركته في مباراة القمة الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك أول أمس بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية علي صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

ads