وزارة الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة قيمتها 105 ملايين جنيه

أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن وزارة الصحة قدمت دعما للمستشفيات شمل أجهزة وأدوات طبية بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه.

دعم مستشفى صدر الزقازيق بجهاز علاج طبيعى

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الزقازيق العام تلقي جهازي تخدير وجهاز سونار وتلقي مستشفى حميات الزقازيق مضختي محاليل كهربائية ومنظار قولونى و10 مراتب هوائية، كما تلقى مستشفى صدر الزقازيق جهاز multi current للعلاج الطبيعى.

قسطرة قلبية بمستشفى ههيا

وأشار إلى أن مستشفى فاقوس المركزى تلقي جهازي تخدير، وجهاز قسطرة قلبية، كما تلقى مستشفى ههيا المركزى جهاز سونار، وجهاز تخدير، و3 مضخات محاليل كهربائية، وجهاز صدمات كهربائية، وعربة كارش كار، و5 سرنجة محاليل كهربائية، وتلقى بمستشفى منيا القمح جهازي تخدير، ومنظار حنجرى كبار، و5 سرنجة محاليل كهربائية، وكذلك تلقى مستشفى السعديين جهاز تخدير، وجهاز صدمات كهربائية، وعربة كاش.

دعم مستشفى الابراهيمية بجهاز للعلاج الطبيعى

كما تلقى مستشفى بلبيس المركزى جهازين تخدير، وجهاز سونار، وجهاز صدمات كهربائية بالاضافة الى وعربتي كاش كار، ومنظارين حنجرى كبار، وجهازي استنشاق.

كما استقبل مستشفى مشتول السوق عدة أجهزة، منها جهاز تخدير، وكما تسلم مستشفى كفر صقر المركزى ستة اجهزة مونيتور موديلار، بالاضافة إلى تلقي مستشفى أبوحماد المركزى 3 سرنجات محاليل كهربائية، بالاضافة إلى مضختي محاليل كهربائية، وأيضا تم دعم مستشفى الإبراهيمية المركزى بجهاز multi current للعلاج الطبيعى.

وحدة التراسوندثيرباى دعم لمستشفى القنايات

كما تلقى مستشفى القنايات المركزى وحدة الترا سوند ثيرباى - جهاز multi current للعلاج الطبيعى، وتم تزويد مستشفى القرين بجهاز أشعة مقطعية، وتم دعم الوحدة الصحية بسعدة أبو خليل التابعة لإدارة فاقوس الصحية بـ2 جهاز استنشاق وجهاز تعقيم 23 لتر- جهازشفط سوائل وجهاز سونار و3 طقم آلات رحم وجهاز سماع نبض جنين وثلاثة مولدات أكسجين 10 لتر، بالاضافة الى ثلاثة كشاف فحص متحرك وماكينة تبكيت آلات.

كما تم دعم وحدة أزولين الصحية بإدارة الحسينية بجهاز رسم قلب وجهاز سماع نبض جنين وثلاث آلات رحم وجهاز سونار وماكينة تبكيت آلات وثلاثة مولدات أكسجين 10 لتر.

تدعيم والحدات الصحية بحياة كريمة

كذلك تم تدعيم وحدات حياة كريمة بمركز طب أسرة صان الحجر القبلية ومركز طب أسرة منشأة أبوعمر ووحدة طب أسرة الناصرية ووحدة طب أسرة المساعيد ووحدة طب أسرة الملاحة ووحدة طب أسرة الغزلى الصغيرة بأجهزة بجهازي سونار وعدد 2 بروب و6 ماكينات تبكيت آلات وثلاثة مولد أكسجين 10 لتر - 22 أسطوانة أكسجين 40 لتر و22 ترمومتر حرارى ديجتال وثلاثة كشافات فحص متحرك، بالاضافة الى جهازي تعقيم 80 لترا لكل وحدة، بالاضافة إلى 14سماعة طبيب كبار و8 سماعة طبيب أطفال وجهازي استنشاق وجهاز شفط سوائل وستة أجهزة رسم قلب و14 طقم الات رحم و14 جهاز ضغط كبار و8 أجهزة ضغط أطفال وجهاز أشعة sg

مستشفيات المحافظة

كما تم تدعيم مستفيات (الزقازيق العام - ههيا - ديرب نجم - بلبيس - منيا القمح - أبوحماد-القنايات - القرين - الإبراهيمية - أبوكبير - كفر صقر- الحسينية - الصالحية - أولاد صقر-الصوفية - تلراك - السعديين - مشتول السوق - الزوامل) بـ(205) طقم آلات جراحة.

كما تم تجهيز الوحدات الصحية بـسعدة أبو خليل وبنى صالح وأزولين بأثاث غير طبى كامل.

تطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية

وبدوره، أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدعم وزارة الصحة والسكان للمنشآت الصحية بالمحافظة بتجهيزات متنوعة شملت: "أجهزة طبية وغير طبية وأثاث وتجهيزات" لرفع كفاءة وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق محافظة الشرقية، وذلك منذ بداية شهر يوليو حتى الآن؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

