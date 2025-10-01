محافظ جنوب سيناء يلتقي عددا من القيادات التنفيذية لمتابعة مطالب أهالي رأس النقب

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمدينة طابا مع القيادات التنفيذية والمختصين، شمل الاجتماع مدير مديرية الصحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير المرافق، ورئيس مدينة طابا، وعددًا من المسؤولين المعنيين.

محافظ جنوب سيناء يجتمع مع عدد من القيادات التنفيذية والمختصين لمتابعة مطالب أهالي رأس النقب

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ ما تم تنفيذه من مطالب أهالي قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، خاصة في مجالات الصحة والمرافق وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على رفع كفاءة الأداء.

وقال اللواء خالد مبارك: «إن تحسين مستوى الخدمات الصحية والمرافق على رأس أولوياتنا، ونحرص على متابعة التنفيذ ميدانيًا بشكل مستمر لضمان وصول الخدمة للمواطنين بالشكل الذي يليق بهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية».

كما أكد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، موجهًا بسرعة إعداد تقرير وافٍ حول الموقف التنفيذي والتحديات القائمة بمستشفى دهب ومستشفى نويبع المركزي، تمهيدًا لعرضه ومناقشته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية هدفها ضمان وصول الخدمات للمواطنين بجودة عالية، تلبية لتطلعات أبناء جنوب سيناء.

