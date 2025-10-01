وكيل صحة الدقهلية يتابع سير العمل بالمستشفيات والإدارات التابعة

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية عبر تقنية "زووم"، لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمنتفعين.

عبر زوم … اجتماع موسع مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة الانضباط داخل الوحدات الصحية، والالتزام بالنظافة العامة والزي الرسمي، مع العمل على إرضاء المنتفعين. كما شدد على استمرار عمل الـ18 منشأة صحية على مدار 24 ساعة، ورفع جداول النوبتجيات والسهر الشهرية بانتظام.

تقديم الخدمة التخصصية في أوقاتها المحددة

وأشار إلى أهمية متابعة العيادات التخصصية المسائية (باطنة – أطفال – نسا – جلدية)، بالتنسيق مع مديري المستشفيات وإدارة الطب العلاجي بالمديرية، لضمان تقديم الخدمة التخصصية في أوقاتها المحددة.

وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، شدد "الجزار" على عدم السماح بوجود نواقص، مع مخاطبة وحدة المستلزمات بالمديرية والشراء الموحد قبل انتهاء الرصيد بشهر على الأقل، مع سرعة إخلاء الرواكد من الوحدات الصحية ونقلها إلى المخازن المركزية.

وتوفير القوى البشرية واللوجستية اللازمة للوحدات المرشحة للاعتماد

كما وجه بالتنسيق مع تنظيم الأسرة لتفعيل التعاقدات في الإدارات الصحية الساخنة (المنصورة – نبروه – أجا – ميت غمر – المطرية – الجمالية)، وتوفير القوى البشرية واللوجستية اللازمة للوحدات المرشحة للاعتماد، مع اعتبار ذلك مسئولية مباشرة لمديري الإدارات.

وشدد على ضرورة تفعيل لجنة السجلات لرفع نسب الملفات الطبية المفتوحة والمستكملة، مع متابعة دقيقة من فريق الرعاية الأساسية، وكذلك متابعة شخصية من مديري الإدارات. كما طالب بتفعيل النشاط الاقتصادي بالوحدات وفق لائحة 75 لتنمية صندوق تحسين الخدمة.

وفي إطار الاستعدادات لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب ، أوضح وكيل الوزارة أن عمل اللجان الطبية سيكون من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وسيتم الكشف في نماذج تخصصات الباطنة والنفسية، مع توثيق النتائج رسميًا عبر البصمة على النماذج الخاصة بالمرشحين، على أن يتم تجميع البيانات يوميًا في الخامسة والنصف مساءً بالمراكز الفرعية.

كما أكد أن المرشحين من ذوي الإعاقة سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال لجنة المجالس الطبية، فيما يتم إجراء كشف المخدرات بالمعامل المركزية، مؤكدًا تخصيص خط ساخن لخدمة المرشحين والرد على استفساراتهم، لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات.

