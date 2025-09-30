وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن ما أثير مؤخرًا عن فيروس HFMD باليد والقدم والفم، فهو لا يعدو كونه حالة فيروسية شائعة وخفيفة تُشفى تلقائيًا، ولا داعي مطلقًا لإغلاق المدارس أو الفصول.

مرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذا المرض فيروسي شائع يصيب الأطفال، خاصة دون سن الخامسة، ويُعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرًا في معظم الأوقات.

يظهر المرض على شكل حمى خفيفة، تقرحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين.

طمأنت وزارة الصحة أولياء الأمور بأن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص.

وقالت إن الرعاية تقتصر على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة للأطفال، مع الحرص على إعطاء الطفل كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب التقرحات.

عزل الطفل المصاب فقط في المنزل وفي معظم الحالات، يمكن للطبيب تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية.



وعن إجراءات الوقاية في المدارس أكدت الوزارة أن إغلاق الفصول الدراسية أو المدارس غير ضروري للحد من انتشار المرض.

وتوصي باتباع إجراءات وقائية بسيطة وفعالة، تشمل:

• تعزيز النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

• تنظيف الأسطح المشتركة في المدارس والحضانات لتقليل احتمالية انتقال العدوى.



تشدد وزارة الصحة على أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة آمنة دون تعطيل العملية التعليمية. كما تحث جميع المدارس والمنشآت التعليمية على الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية الصادر عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة.



دعت وزارتا الصحة والتربية والتعليم أولياء الأمور إلى عدم القلق والتواصل مع الأطباء في حال ظهور أعراض على أطفالهم للحصول على الإرشادات اللازمة.

وتؤكد الوزارتان التزامهما بمتابعة الوضع الصحي في المدارس، وتوفير كل الدعم لضمان سلامة أطفالنا.

