نجاح عملية دقيقة لاستئصال قرحة سرطانية بمستشفى السنبلاوين العام

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، الدقهلية

أكد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق قسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 72 عامًا كانت تعاني من قرحة مزمنة بالإلية. وبعد أخذ عينة وفحوص طبية متقدمة، تبين وجود قرحة سرطانية، وعلى الفور تم تجهيز الحالة ودخولها العمليات.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: نجاح عملية دقيقة لاستئصال قرحة سرطانية بمستشفى السنبلاوين العام

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، قائلًا: "نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة يعكس ما وصل إليه مستشفى السنبلاوين العام من مستوى متقدم في الخدمات الطبية والعلاجية. 

 

نحرص على دعم الفرق الطبية وتوفير كل الإمكانات اللازمة

وتابع نحن نحرص على دعم الفرق الطبية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستمرار هذا النجاح، لأن خدمة المريض وجودة الرعاية الصحية تأتيان على رأس أولوياتنا. كما أن هذه النجاحات المتتالية تعزز من ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية، وتؤكد أن لدينا كوادر قادرة على التعامل مع أدق الحالات.

الفريق الطبي للجراحة 

وأُجريت العملية تحت قيادة ودعم الدكتور أحمد بدران مدير عام المستشفى، وبمشاركة الفريق الطبي:

الدكتورة  سمر عبدالله – أخصائي جراحة الأورام

الدكتور أحمد سامح – مقيم جراحة الأورام

الدكتور  ياسر أحمد – مقيم جراحة الأورام

الدكتور  محمود عزت – أخصائي التخدير

وتمريض مس آلاء – تمريض العمليات

 

تقديم خدمة طبية متميزة

وفي ختام التصريحات، وجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي وإدارة المستشفى، مثمنًا جهودهم الكبيرة في تقديم خدمة طبية متميزة، ومتمنيًا للمريضة الشفاء العاجل.

الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المستشفيات الحكومية جودة الرعاية الصحية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مستشفى السنبلاوين العام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

