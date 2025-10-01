"لو عرف الشباب" يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعرض مسرحي مميز بعنوان “لو عرف الشباب” للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ليكون أول العروض التي تُقدم مباشرة بعد حفل الافتتاح.

عرض لو عرف الشباب

المسرحية من إخراج روان الغابة، ويشارك في بطولتها كل من: عمرو عثمان، أحمد خالد، هاجر عفيفي، فؤاد عبد المنعم، هايدي عبد الخالق، مورا نشأت، محمد العرجاوي، كريم دسوقي.

ويأتي العرض ضمن برنامج المهرجان الذي يضم مجموعة من العروض المسرحية المتميزة، ويُفتح أبوابه للجماهير مجانًا في دعوة عامة لمحبي المسرح لحضور هذه الليلة الفنية الخاصة.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ويقام مهرجان نقابة المهن التمثيلية سنويًا تحت إشراف النقابة، ويُعد من أهم الفعاليات المسرحية التي تُعنى باكتشاف الطاقات الإبداعية الجديدة من الممثلين والمخرجين وفرق العمل المسرحي، إلى جانب الاحتفاء بالتجارب المتميزة التي تثري الحركة الفنية.

ويشهد المهرجان في دورته الثامنة مشاركة عدد من العروض المسرحية التي تُقدم على خشبات المسارح الرسمية، مع إتاحة الحضور للجمهور بشكل مجاني، في إطار حرص النقابة على جعل المسرح أقرب إلى الناس وتعزيز دوره التنويري والثقافي.

ويُذكر أن المهرجان في دوراته السابقة قدم العديد من الأسماء الشابة التي أصبحت لاحقًا من أبرز نجوم الدراما والسينما والمسرح في مصر.

