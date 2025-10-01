إيطاليا: إسرائيل تعهدت بعدم استخدام العنف ضد أسطول الصمود

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن إسرائيل تعهدت بعدم استخدام القوة أو العنف ضد أسطول الصمود، الذي يضم سفنًا متجهة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

تعزيز جهود حماية الأسطول

وأشار الوزير إلى أن هذا التعهد يأتي في إطار التنسيق الدولي لضمان سلامة السفن وركابها، مع الحفاظ على حق تقديم المساعدات الإنسانية دون تصعيد عسكري.

التزام بالحل السلمي بشأن أسطول الصمود

وأكدت إيطاليا ضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل أي نزاعات بحرية، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بما يحفظ حقوق المدنيين ويجنب التصعيد.

وحذّرت وزيرة الدفاع الإسبانية من أن دخول أسطول الصمود إلى منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يُعرّض حياة الكثيرين للخطر.

يأتي التحذير في ظل التوترات المتصاعدة حول التحركات البحرية المتجهة نحو غزة، والتي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

أوضحت الوزيرة أن أي تجاوز للمناطق المحظورة قد يقود إلى تصعيد عسكري مباشر، ويضع المدنيين المشاركين في مواجهة مخاطر كبيرة.

التحذير يعكس قلق مدريد من تفاقم الأوضاع في شرق المتوسط، وسط دعوات أوروبية ودولية إلى التهدئة وتجنب أي مواجهة بحرية مفتوحة.

