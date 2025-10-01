الأربعاء 01 أكتوبر 2025
تنظيم الاتصالات يكشف تأثر بعض الخدمات بمحيط القاهرة الكبرى لهذا السبب

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، يوم الخميس 2 أكتوبر.

أعمال تطوير المتحف المصري 

وأكد الجهاز إن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي).


أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

فرق الصيانة بالمصرية للاتصالات 

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

تنظيم الاتصالات: تصنيع 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام


ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.

