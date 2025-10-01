الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبطال مسلسل ابن النادي يروجون للعمل قبل عرضه على منصة شاهد (فيديو)

أبطال مسلسل ابن النادي،
أبطال مسلسل ابن النادي، فيتو

 قبل ساعات من انطلاق العرض الأول لمسلسل ابن النادي عبر منصة “شاهد”، حرص أبطال العمل على الترويج له عبر فيديو خاص نشرته المنصة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام. 

وظهر في الفيديو عدد من النجوم المشاركين وهم يتحدثون عن شخصياتهم داخل العمل، حيث يجسد الفنان أحمد فهمي شخصية “عمر الشعلة”، بينما تقدم الفنانة آية سماحة دور “الدكتورة نادين أبو العلا”، ويطل الفنان سيد رجب في دور “أمين الشعلة”.  

الفيديو الترويجي زاد من حماس الجمهور لمتابعة المسلسل المنتظر، خاصة بعد إثارة برومو العمل الرسمي إعجاب قطاع كبير من الجمهور. 

ومن المقرر أن يُعرض ابن النادي حصريًا على منصة “شاهد” ابتداءً من غد الخميس، بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل ابن النادي

تدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه. 

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابن النادي أحمد فهمى الفنان أحمد فهمي مسلسل ابن النادي منصة “شاهد”

مواد متعلقة

عدد حلقات مسلسل المحامية وتفاصيله

شمس البارودي تتصدر الترند، ما القصة؟

تعرف على شخصية محمد القس في المسلسل الخليجي "المحامية"

ميرنا في مسلسل سلمى، معلومات لا تعرفها عن الفنانة ستيفاني عطا الله

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

دوري أبطال أوروبا، توريس يتقدم بهدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads