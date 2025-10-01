الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة في القطامية

اسعاف
اسعاف

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص أثناء قيادته لدراجته النارية، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولاذ السائق بالفرار.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص متوفى متأثرًا بإصاباته بجروح وكسور متفرقة نتيجة اصطدام سيارة به، ولاذ قائدها بالفرار.

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر


تمكنت الجهات الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفًا من تعدي الأهالي عليه.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

