مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة في القطامية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص أثناء قيادته لدراجته النارية، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولاذ السائق بالفرار.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص متوفى متأثرًا بإصاباته بجروح وكسور متفرقة نتيجة اصطدام سيارة به، ولاذ قائدها بالفرار.



تمكنت الجهات الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفًا من تعدي الأهالي عليه.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

