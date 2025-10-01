نفذوا 39 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 3 تشكيلات عصابية نفذت عشرات وقائع السرقة بأساليب مختلفة.

تفاصيل الضبط

التشكيل الأول: ضبط شخصين كونا عصابة تخصصت في سرقات الهواتف المحمولة والمبالغ المالية من داخل المحال التجارية بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، واعترفا بارتكاب 8 وقائع، وتم ضبط كافة المسروقات.

التشكيل الثاني: ضبط شخصين آخرين لارتكابهما 12 واقعة سرقة للهواتف المحمولة بذات الأسلوب في دائرة قسم شرطة باب شرق، وتم ضبط المسروقات بحوزتهما.

التشكيل الثالث: ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات الهوائية والنارية بأسلوب المغافلة في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث اعترفا بارتكاب 19 واقعة، وأرشدوا عن جميع المضبوطات.

الإجراءات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.