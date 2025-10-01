الأربعاء 01 أكتوبر 2025
نفذوا 39 جريمة، ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالإسكندرية

ضبط المتهمين، فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 3 تشكيلات عصابية نفذت عشرات وقائع السرقة بأساليب مختلفة.

تفاصيل الضبط

التشكيل الأول: ضبط شخصين كونا عصابة تخصصت في سرقات الهواتف المحمولة والمبالغ المالية من داخل المحال التجارية بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، واعترفا بارتكاب 8 وقائع، وتم ضبط كافة المسروقات.

 

التشكيل الثاني: ضبط شخصين آخرين لارتكابهما 12 واقعة سرقة للهواتف المحمولة بذات الأسلوب في دائرة قسم شرطة باب شرق، وتم ضبط المسروقات بحوزتهما.

التشكيل الثالث: ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات الهوائية والنارية بأسلوب المغافلة في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث اعترفا بارتكاب 19 واقعة، وأرشدوا عن جميع المضبوطات.

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

الإجراءات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

