تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بقتل جارهما في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل جارهما بطعنات متفرقة من سلاح أبيض في منطقة المرج، بسبب خلافات الجيرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

مقتل شخص في المرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد شوارع المنطقة وسقوط أحدهم قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجيرانه، بسبب تعدي الطرف الأخير علي أحد أبناء الضحية فقاموا بطعنه عدة طعنات فأسقطوه غارقا في دمائه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

