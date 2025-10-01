أستاذ قانون دولي: أوامر نتنياهو بهدم مباني غزة جريمة حرب وتطهير عرقي ممنهج

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هدم المباني في قطاع غزة لمنع السكان من العودة تشكل جريمة حرب صريحة وجريمة تطهير عرقي ممنهج وفقا للقانون الدولي.

جريمة حرب بنص القانون الدولي

وقال الدكتور مهران في تصريح لـ “فيتو”: إن هذه التصريحات تعترف صراحة بارتكاب جريمة حرب منصوص عليها في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم التدمير الواسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرره الضرورات العسكرية.

وأوضح أن اعتراف نتنياهو بأن الهدف من التدمير هو منع عودة السكان مما يزيل أي غطاء قانوني محتمل ويؤكد الطابع الإجرامي للفعل.

وأكد مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة في المادة 53 تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما ذلك التدمير مؤكدا أن الهدف المعلن لمنع العودة لا يندرج تحت أي ضرورة عسكرية مشروعة.

جريمة تطهير عرقي

وأضاف أن منع السكان من العودة لديارهم من خلال التدمير المتعمد للمباني يشكل جريمة تطهير عرقي وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن القرار 780 الصادر عن مجلس الأمن يعرف التطهير العرقي بأنه سياسة متعمدة يصممها ترتكبها جماعة عرقية أو دينية ضد أخرى بهدف إزالة وجود مجموعة سكانية من منطقة جغرافية معينة.

ولفت إلى أن المادة السابعة من نظام روما الأساسي تصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية مؤكدا أن منع العودة من خلال التدمير المتعمد يندرج تحت هذا التصنيف.

اعتراف موثق بالجريمة

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن تصريح نتنياهو يمثل اعترافا موثقا بارتكاب جريمة حرب يمكن استخدامه كدليل إدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومؤكدا أن القانون الدولي الجنائي يعتبر اعترافات المتهمين من أقوى أدلة الإثبات.

ولفت إلى أن هذا التصريح يضاف لملف الجرائم الضخم المتراكم ضد نتنياهو وقادة الاحتلال.

سلسلة جرائم متواصلة

كما أكد أن هذه الجريمة تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نتنياهو في غزة بما فيها الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد والقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المنشآت الطبية والتعليمية، لافتا إلى أن كل جريمة جديدة تؤكد النمط الإجرامي الممنهج للقيادة الإسرائيلية.

وطالب الدكتور محمد مهران بتحرك دولي فوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

