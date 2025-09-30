الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بن غفير ينتقد نتنياهو خلال جلسة الحكومة

بن غفير ونتنياهو
بن غفير ونتنياهو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، ان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير انتقد نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل.
 

بن غفير يهاجم نتنياهو 

وقال بن غفير،  إن ثغرات الاتفاق كثيرة وإنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.


نتنياهو يدخل تعديلات على صفقة ترامب 

وأضاف موقع أكسيوس، أن نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأكد أكسيوس أن نتنياهو وديرمر أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع ويتكوف وكوشنر.

وأوضح أكسيوس أن  نتنياهو تمكن خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
 

وأعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا  عن غضبهم من هذه التغييرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بن غفير نتنياهو إسرائيل

مواد متعلقة

خلاف في إسرائيل، المدعية العامة ترفض خطة بن غفير لإدارة الاحتجاجات

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads