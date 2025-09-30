بن غفير ينتقد نتنياهو خلال جلسة الحكومة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، ان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير انتقد نتنياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل.



بن غفير يهاجم نتنياهو

وقال بن غفير، إن ثغرات الاتفاق كثيرة وإنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية.

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.



نتنياهو يدخل تعديلات على صفقة ترامب

وأضاف موقع أكسيوس، أن نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأكد أكسيوس أن نتنياهو وديرمر أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع ويتكوف وكوشنر.

وأوضح أكسيوس أن نتنياهو تمكن خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.



وأعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم من هذه التغييرات.

