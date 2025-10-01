بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن خطورة خطة ترامب بشأن غزة، والتي أطلق عليها خطة السلام لإنهاء الحرب في القطاع، موضحًا أن خطة ترامب الرابح فيها هو الكيان الإسرائيلي، وليست غزة.

خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية

وأكد علاء مبارك أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة، التي يطلق عليها خطة السلام، ليست لحل القضية الفلسطينية، ولكن لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية، وذلك ردًّا على رفض الفلسطينين لخطة ترامب، واعتبروها خطة استسلام للشعب الفلسطيني.

وقال علاء مبارك، في تغريدة على منصة "أكس"، عن خطة ترامب التي طرحها بشأن غزة: "الأمر واضح وضوح الشمس خطة ترامب الرابح فيها هو الكيان المحتل، خطة ليست لحل القضية بل لتصفية وإنهاء القضية..".

وجاء تعليق علاء مبارك ردًّا على نشطاء فلسطينيين رفضوا خطة ترامب، واعتبروها "خطة استسلام للشعب الفلسطيني".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خطة بشأن إنهاء الحرب في غزة، وأطلق عليها خطة سلام، بينما حمل مضمونها بنودًا ضد القضية الفلسطينية، حيث طالبت الخطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين كلهم خلال 48 ساعة، وهدنة 20 يومًا، مع نزع سلاح حركة المقاومة "حماس"، واستمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تم احتلالها من غزة، وحذر ترامب أنه سيعطي الضوء الأخضر لمواصلة العمل العسكري الإسرائيلي، ما لم توافق حماس على خطته.

تغيرات جوهرية في خطة ترامب بعد تعديلات نتنياهو

وتضمنت خطة ترامب الخاصة بغزة تغييرات جوهرية، طالب بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب العديد من المسئولين العرب المشاركين في المفاوضات، وذلك ما أكده موقع "أكسيوس" الأمريكي.

تعديل خطة ترامب لتتوافق مع رؤية نتنياهو، فيتو

وبرغم الاعتراض على خطة ترامب التي تم تعديلها بناءًا على طلب نتنياهو، لكن ترامب عرض الموقف على أنه بسيط ومباشر؛ زاعمًا أن الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وشركاؤها العرب متفقون على الخطة النهائية، مطالبًا حماس بالموافقة عليها، حيث أشاء "أكسيوس" إلى أن الحقائق خلف الكواليس بشأن الخطة بدت أكثر غموضًا.

وأكدت موقع "أكسيوس" أنه في الوقت الذي كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعرض خطة ترامب على قادة حماس في الدوحة، كان ترامب ونتنياهو يناقشان الخطة أمام الكاميرات في البيت الأبيض، وأبلغ قادة حماس الوسيط القطري أنهم سيدرسون المقترح، في حين كانت البنود المعروضة قد تغيرت لتتوافق مع رؤية "نتنياهو" بشأن غزة.

وكشف "أكسيوس" أن خطة ترامب، والتي وصفوها بـ "الصفقة" المعروضة على حماس، حاليًا، تختلف بشكل كبير عن الخطة التي كانت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية قد وافقت عليها سابقًا، وذلك بعد تدخل نتنياهو، والموافقة على طلباته بشأن الخطة المقترحة.

