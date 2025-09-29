الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وفد العربية لحقوق الإنسان يلتقي بفرق تحقيقات المدعي العام الخاص بفلسطين بالجنائية الدولية

وفد المنظمة العربية
وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيتو

يلتقي وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، بفريق التحقيقات المختص بفلسطين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما سيلتقي بكبار مسئولي وزارة الخارجية الهولندية.  

ويشمل جدول أعمال الوفد اجتماعات تنظيمية داخلية واجتماعات مع مؤسسات قانونية، ولقاءات تشاور مع سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين، والمشاركة في تجمعات للجاليات العربية، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإعلامية.

وأكد محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة أن الجولة ستتناول وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك مناطق تراكم الأزمات والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن بواعث القلق المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية بحق سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل صدارة الاهتمامات في محادثات الوفد القانونية والدبلوماسية والإعلامية.

 

ويأتي ذلك اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا.

يضم الوفد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، وانضم للوفد في مرحلته الأولى في هولندا كل من يسري الكاشف رئيس فرع شمال أوروبا، وعمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية المنظمة العربية لحقوق الانسان فلسطين

مواد متعلقة

العربية لحقوق الإنسان تدين استمرار الحصار والاعتداءات على الفاشر شمالي دارفور

العربية لحقوق الإنسان تشارك في الاجتماع الطارئ لجمعية الشبكة العربية للمؤسسات

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads