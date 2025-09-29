وفد العربية لحقوق الإنسان يلتقي بفرق تحقيقات المدعي العام الخاص بفلسطين بالجنائية الدولية

يلتقي وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، بفريق التحقيقات المختص بفلسطين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما سيلتقي بكبار مسئولي وزارة الخارجية الهولندية.

ويشمل جدول أعمال الوفد اجتماعات تنظيمية داخلية واجتماعات مع مؤسسات قانونية، ولقاءات تشاور مع سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين، والمشاركة في تجمعات للجاليات العربية، وإجراء مقابلات تلفزيونية وإعلامية.

وأكد محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة أن الجولة ستتناول وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك مناطق تراكم الأزمات والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن بواعث القلق المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية بحق سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل صدارة الاهتمامات في محادثات الوفد القانونية والدبلوماسية والإعلامية.

ويأتي ذلك اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا.

يضم الوفد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، وانضم للوفد في مرحلته الأولى في هولندا كل من يسري الكاشف رئيس فرع شمال أوروبا، وعمر المسالمة أمين عام فرع شمال أوروبا.

