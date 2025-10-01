الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيهود باراك: تصريحات نتنياهو حول هدم غزة جريمة حرب

إيهود باراك، فيتو
إيهود باراك، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هدم المباني في قطاع غزة لمنع السكان من العودة جريمة حرب.

نقطة انطلاق ممتازة

وتعليقا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد باراك على أن الخطة نقطة انطلاق ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها.

وكانت نتائج استطلاع رأي أجراه معهد (أجام) والجامعة العبرية، قد أظهرت أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكن غالبية أكبر تشكك في قابليتها للتنفيذ.

 تشكك معظم الإسرائيليين

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) إنه من بين 847 شخصًا فوق الـ18 عاما شملهم الاستطلاع، أيد 71% الخطة، ورغم هذا التأييد شكك 82% من المُشاركين عمومًا في إمكانية تنفيذها كما هو مقترح، مما يُظهر تشكك معظم الإسرائيليين بعد قرابة عامين من الحرب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزراء الاحتلال الإسرائيلي غزة إيهود باراك جريمة حرب دونالد ترامب

مواد متعلقة

رغم دعمها، 4 أسئلة ملحة من ألمانيا على خطة ترامب بشأن غزة

ترامب يسخر من قادة الكونجرس الديمقراطيين بفيديو ذكاء اصطناعي بعد فشل اجتماع إغلاق الحكومة

بعد مهلة 3 أيام، "حماس" تؤكد دراستها خطة ترامب بمسؤولية عالية

ماذا لو رفضت حماس خطة ترامب؟ مصطفى الفقي يجيب

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads