إيهود باراك: تصريحات نتنياهو حول هدم غزة جريمة حرب

قال رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هدم المباني في قطاع غزة لمنع السكان من العودة جريمة حرب.

نقطة انطلاق ممتازة

وتعليقا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد باراك على أن الخطة نقطة انطلاق ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها.

وكانت نتائج استطلاع رأي أجراه معهد (أجام) والجامعة العبرية، قد أظهرت أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكن غالبية أكبر تشكك في قابليتها للتنفيذ.

تشكك معظم الإسرائيليين

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) إنه من بين 847 شخصًا فوق الـ18 عاما شملهم الاستطلاع، أيد 71% الخطة، ورغم هذا التأييد شكك 82% من المُشاركين عمومًا في إمكانية تنفيذها كما هو مقترح، مما يُظهر تشكك معظم الإسرائيليين بعد قرابة عامين من الحرب.



