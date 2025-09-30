نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قال خلال جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر "سينهي مهامه قريبا".

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة صادقت على تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللجنة المكلفة بتعيين الموظفين الكبار صادقت على تعيين الجنرال ديفيد زيني على رأس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك بناء على اقتراح بنيامين نتنياهو.

وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أنه "لم توجد مشكلة نزاهة في تعيينه كرئيس للجهاز"، مع التأكيد على أن صلاحيات اللجنة تقتصر على فحص "نزاهة التعيين"، وليس المؤهلات المهنية للمرشح.

وفي رسالة موجهة من رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا آشر جرونيس، أوضحت اللجنة أنها "غير مخولة بالفحص أو التحقيق في ما إذا كانت المؤهلات المهنية للمرشح تشير إلى مدى ملاءمته للمنصب". وعليه، ركزت اللجنة على الجانب الأخلاقي والقانوني للمرشح، دون الخوض في النقاش حول كفاءاته المهنية أو قدرته على قيادة الجهاز.

