ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 6 سيدات بالإسكندرية، لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن إحدى المتهمات لديها معلومات جنائية سابقة، وأنهن استخدمن أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن الإجرامي لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة العطارين وثاني المنتزه، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.