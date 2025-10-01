حالة المرور اليوم، كثافات بالمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الأربعاء، أحجام مرورية متقطعة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتأمين الحركة وتنظيم السير.

الحالة المرورية في القاهرة

شهد الطريق الدائري بمختلف قطاعاته حالة من الانتظام المروري، خاصة في مناطق المنيب والسلام والمعادي، كما ظهر تباطؤ ملحوظ أعلى محور المشير وكوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، فيما تواجدت بعض الكثافات المحدودة في محيط مناطق وسط البلد خاصة رمسيس وعبد المنعم رياض وروكسي، وتم التعامل معها بشكل فوري.

الحالة المرورية في الجيزة

انتظمت حركة السير بشوارع الدقي والمهندسين والعجوزة مع ظهور كثافات مرورية متحركة، كما شهد محور 26 يوليو سيولة مرورية للقادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، مع تواجد أمني مكثف لتسيير الحركة، بينما ظهرت بعض الكثافات المتقطعة بشارع الهرم ومحيط أعمال مترو الأنفاق.

الحالة المرورية في القليوبية

شهدت مداخل القليوبية الرابطة بالقاهرة انتظام الحركة المرورية خاصة في طريق شبرا بنها الحر والطريق الزراعي، مع تزايد الحركة بشكل طفيف في أوقات الذروة، فيما انتظمت الحركة داخل شبرا الخيمة وبنها.

انتشار الخدمات المرورية

دفعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية بالخدمات الميدانية على الطرق والمحاور الحيوية لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع عند وجود أي أعطال أو حوادث، لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

ورصدت المتابعة الميدانية، كثافات مرورية ملحوظة: شهدت معظم المحاور الرئيسية في القاهرة، بما في ذلك كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، وشارع السودان، كثافات مرورية ملحوظة صباح اليوم.

ازدحام في وسط البلد: تجددت حركة السير بشكل بطيء في ميادين التحرير، رمسيس، وعبد المنعم رياض، مع تواجد أمني مكثف لتسهيل الحركة.

تأثيرات الأعمال الإنشائية: أدت بعض الأعمال الإنشائية في مناطق مثل شارع الهرم إلى تباطؤ الحركة المرورية.

