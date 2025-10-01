ضبط عاطلين بالزاوية لسرقتهما مركبة "توك توك"

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالقاهرة، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات الجرائم ضد الممتلكات.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من عامل وابنه مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق، بتضررهما من شخصين استقلا مركبة "توك توك" بقيادة أحدهما لتوصيلهم لأحد الشوارع، والاستيلاء على المركبة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة وكافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.