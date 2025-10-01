الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط عاطلين بالزاوية لسرقتهما مركبة "توك توك"

ضبط عاطلين، فيتو
ضبط عاطلين، فيتو

نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالقاهرة، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات الجرائم ضد الممتلكات.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من عامل وابنه مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق، بتضررهما من شخصين استقلا مركبة "توك توك" بقيادة أحدهما لتوصيلهم لأحد الشوارع، والاستيلاء على المركبة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين

تمكن  رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة وكافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

