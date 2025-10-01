أعراض تطعيمات المدارس على الأطفال وطرق التعامل معها

مع بدء العام الدراسي الجديد يخضع طلاب بعض المراحل إلى التطعيمات المدرسية التي توفرها الدولة للطلاب مثل تطعيم الثنائي وتطعيم السحائي.

وهذه التطعيمات مهمة جدًّا لأنها تحمي الصغار من أمراض خطرة للأسف يصعب علاجها وتسبب مضاعفات خطرة، لذا يجب على الأمهات أن تهتم بإرسال الأبناء للمدارس يوم التطعيم.

أهمية تطعيمات المدارس

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشاري طب الأطفال، أن التطعيمات المدرسية مهمة جدًّا ولا يجوز إهمالها والتخلف عنها فتى آمنة تمامًا وتحمي أطفالنا من أمراض معدية خطرة مثل الالتهاب السحائي والدفتيريا والتيتانوس، لذا يجب أن يخضع لها طلاب بعض المراحل.

وأضاف العوضي، أن طلاب سنة أولى حضانة وأولى ابتدائي وأولى إعدادي سيتلقون التطعيم السحائي أما طلاب سنة ثانية ورابعة ابتدائي يتلقون التطعيم الثنائي الدفتيريا والتيتانوس، وهى تطعيمات مهمة توفرها وزارة الصحة لأبنائنا لحمايتهم من هذه الأمراض المعدية الخطيرة ما يعزز من مناعتهم.

موانع إعطاء الطفل تطعيمات المدارس

وتابع، أنه لا يجوز لأي أم منع الأطفال من هذه التطعيمات لأنها مهمة إلا في حالة واحدة إذا تلقى الطفل هذه التطعيمات في عيادات خاصة ويجب أن تتقدم الأم بالورق الذي يثبت ذلك حفاظًا على صحة الطفل.

أعراض ناتجة عن تطعيمات المدارس

وأوضح الدكتور محمود عبد الرحمن العوضي استشاري طب الأطفال، أن التطعيمات آمنة تمامًا ولا خوف منها ومن الطبيعي أن تحدث بعض الأعراض التى تدل على تفاعل جهاز المناعة مع التطعيم وهذا أمر جيد ويستمر لمدة يوم أو يومين على الأكثر، ومن الأعراض الناتجة عن تلقى تطعيمات المدارس:

ارتفاع متوسط فى درجة حرارة الطفل.

ألم مكان التطعيم.

قد يشعر بعض الأطفال بالهمدان.

طرق التعامل مع أعراض تطعيمات المدارس

وأضاف استشاري الأطفال، أنه عند ظهور هذه الأعراض على الأطفال بعد التطعيم على الأم أن توفر الراحة للطفل وتقدم له التغذية السليمة مع التعامل مع أعراض التطعيم من خلال الآتي:

عمل كمادات ماء فاتر على مكان التطعيم لتخفيف آلامه.

إعطاء الطفل خوافض حرارة.

عمل كمادات ماء فاتر على الرأس والفخذين والإبطين لسرعة نزول الحرارة.

