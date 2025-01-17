الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل يوجد تعارض بين تناول التطعيمات والمضادات الحيوية ؟.. الصحة تجيب

هل يوجد تعارض بين
هل يوجد تعارض بين التطعيمات والمضادات الحيوية

 يعتقد الكثير من الأشخاص أن هناك تعارض بين استخدام اللقاحات والمضادات الحيوية، أو طالما حصل الإنسان على تطعيم ضد مرض ما يجب ألا يحصل على مضاد حيوي في ذات الوقت.

 

عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية 

 وكشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري مكافحة العدوى، وأمراض الباطنة عن عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية. 

وأوضح آلية عمل اللقاحات والمضادات الحيوية حيث يعملان على حماية الجسم بقوة ضد الجراثيم المسببة للأمراض.

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن اللقاحات تقوي جهاز المناعة لدى جسم الإنسان قبل حدوث الإصابة فلا تبدأ العدوى ولا تظهر أعراض، بينما تساعد المضادات الحيوية في قتال البكتيريا التي تجعل الجسم مريضًا بالفعل وتعاني من أعراض.

 

وأشار أنه  نظرًا لأن اللقاحات والمضادات الحيوية كلاهما يقوم بدور مختلف فلا يوجد تعارض بينهما مع العلم أن المضادات الحيوية تقاتل ضد العدوى البكتيرية فقط وليس لها دور في قتال العدوى الفيروسية عن الآخر.

وتابع حديثه أن اللقاحات منها ما يكون مناعة ضد العدوى البكتيرية ومنها ما يكون مناعة ضد العدوى الفيروسية.

 

المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم 

وأوضح أن المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم، فإن اللقاحات تساعد في بناء دروعا تحمينا من الأمراض 

وتستعرض “فيتو” أهم الأسئلة المتعلقة بالتطعيمات، منها:

1- هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاعا في حرارة الجسم؟

- ️أى تطعيم يمكن أن يسبب حرارة في الجسم.  

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال، ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول أى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟ 

- ️لا، إلا لو كان التطعيم حيًّا ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة.

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة.

 

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

 بدورها، أكدت وزارة الصحة عن أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية المناعة.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأشارت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

وزير الصحة يطمئن على جاهزية مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة لعلاج الفلسطينيين

أخطر مضاعفات مرض السكر على الأطفال

وتابعت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وأوضحت أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدوى الفيروسية العدوى البكتيرية الدكتور مصطفى محمدى المضادات الحيوية جهاز المناعة مضادات الحيوية مصطفي محمدي

مواد متعلقة

هل يقتصر تطعيم الحمى الشوكية على الأطفال فقط؟ فاكسيرا توضح

فاكسيرا توفر تطعيما ضد سرطان عنق الرحم للفتيات وتوضح العمر المناسب للحصول عليه

التهاب السحايا الجرثومي، مرض خطير يؤدي للوفاة وهذه الأعراض وطرق العلاج

الفشل التنفسي الحاد.. مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.. ما أعراضه ومضاعفاته؟ (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، ماذا قالت الحسناء الإنجليزية بعد مصافحة محمد صلاح (فيديو)

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان تتصدر مباحثات السيسي مع رئيسي أمريكا والإمارات

طالت الأحمر والأبيض، ارتفاعات كبيرة في سعر الفراخ اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

مدرب الهلال السعودي يحسم الجدل حول ضم محمد صلاح فى يناير

ارتفاع البطاطس والبصل والكوسة، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-01 - 2025 في مصر

منوعات

المزيد

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب بـ"التزوير"، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

مفاجأة، بشار الأسد كان يدير شخصيا حسابا فيسبوكيا لتشويه الفنانين السوريين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من فضائل سورة الكهف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

الشعراوي يوضح معنى «فارض» و«عوان» في وصف بقرة بني إسرائيل (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية