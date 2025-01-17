هل يوجد تعارض بين تناول التطعيمات والمضادات الحيوية ؟.. الصحة تجيب

يعتقد الكثير من الأشخاص أن هناك تعارض بين استخدام اللقاحات والمضادات الحيوية، أو طالما حصل الإنسان على تطعيم ضد مرض ما يجب ألا يحصل على مضاد حيوي في ذات الوقت.

عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري مكافحة العدوى، وأمراض الباطنة عن عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية.

وأوضح آلية عمل اللقاحات والمضادات الحيوية حيث يعملان على حماية الجسم بقوة ضد الجراثيم المسببة للأمراض.

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن اللقاحات تقوي جهاز المناعة لدى جسم الإنسان قبل حدوث الإصابة فلا تبدأ العدوى ولا تظهر أعراض، بينما تساعد المضادات الحيوية في قتال البكتيريا التي تجعل الجسم مريضًا بالفعل وتعاني من أعراض.

وأشار أنه نظرًا لأن اللقاحات والمضادات الحيوية كلاهما يقوم بدور مختلف فلا يوجد تعارض بينهما مع العلم أن المضادات الحيوية تقاتل ضد العدوى البكتيرية فقط وليس لها دور في قتال العدوى الفيروسية عن الآخر.

وتابع حديثه أن اللقاحات منها ما يكون مناعة ضد العدوى البكتيرية ومنها ما يكون مناعة ضد العدوى الفيروسية.

المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم

وأوضح أن المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم، فإن اللقاحات تساعد في بناء دروعا تحمينا من الأمراض

وتستعرض “فيتو” أهم الأسئلة المتعلقة بالتطعيمات، منها:

1- هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاعا في حرارة الجسم؟

- ️أى تطعيم يمكن أن يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال، ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول أى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟

- ️لا، إلا لو كان التطعيم حيًّا ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة.

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة.

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

بدورها، أكدت وزارة الصحة عن أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية المناعة.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأشارت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

وتابعت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وأوضحت أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

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