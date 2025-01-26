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صحة ومرأة

"المصل واللقاح" تكشف الطريقة الصحيحة لحفظ التطعيمات لمنع فسادها

الطريقة السليمة لحفظ
الطريقة السليمة لحفظ التطعيمات، فيتو

كشفت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح فاكسيرا عن الطريقة الصحيحة لحفظ التطعيمات لمنع فسادها.

تجميد التطعيم يتسبب في فساده

وأكدت أن التطعيم يجب حفظه بعيدًا عن درجات التجميد، لأن تجميد التطعيم يتسبب في فساده.

وأوضحت أن حفظ التطعيم يكون بالثلاجة في درجة حرارة ٢-٨ درجة مئوية.

عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري مكافحة العدوى، وأمراض الباطنة عن عدم وجود تأثير على اللقاحات في حالة تناول المضادات الحيوية. 

وأوضح آلية عمل اللقاحات والمضادات الحيوية، حيث تعملان على حماية الجسم بقوة ضد الجراثيم المسببة للأمراض.

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن اللقاحات تقوي جهاز المناعة لدى جسم الإنسان قبل حدوث الإصابة فلا تبدأ العدوى ولا تظهر أعراض، بينما تساعد المضادات الحيوية في قتال البكتيريا التي تجعل الجسم مريضًا بالفعل وتعاني من أعراض.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن اللقاحات والمضادات الحيوية كلتاهما تقوم بدور مختلف فلا يوجد تعارض بينهما مع العلم أن المضادات الحيوية تقاتل ضد العدوى البكتيرية فقط وليس لها دور في قتال العدوى الفيروسية عن الآخر.

وتابع حديثه أن اللقاحات منها ما يكون مناعة ضد العدوى البكتيرية، ومنها ما يكون مناعة ضد العدوى الفيروسية.

المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم 

وأوضح أن المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم، فإن اللقاحات تساعد في بناء دروع تحمينا من الأمراض. 

وتستعرض “فيتو” أهم الأسئلة المتعلقة بالتطعيمات، منها:

1- هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم أو يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاعا في حرارة الجسم؟

- ️أى تطعيم يمكن أن يسبب حرارة في الجسم.  

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال، ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

- نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول أى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟ 

- ️لا، إلا لو كان التطعيم حيًّا ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة.

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7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة.

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