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أخبار مصر

الصحة: برنامج التطعيمات الموسع حقق تغطية تتجاوز 95%

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي

كشف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي عن إنجازات البرنامج الموسع للتطعيمات مؤكدا أن البرنامج استطاع تحقيق تغطية عالية بالتطعيمات الروتينية بلغت أكثر من 95%، مما ساهم بشكل كبير في القضاء على عدد من الأمراض المعدية، أبرزها الدفتيريا والتيتانوس الوليدي، بالإضافة إلى الحفاظ على خلو مصر من مرض  شلل الأطفال.

احتفالية إنجاز مصر بالقضاء على التهاب الكبد B

وأعلن نائب وزير الصحة في احتفالية إنجاز مصر بالقضاء على التهاب الكبد B، نجاح البرنامج في تقليل معدلات المراضة والوفيات الناتجة عن الأمراض المستهدفة بالتطعيم، إلى جانب التحول الرقمي الذي شهده قطاع التطعيمات، والذي ساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن إنجاز القضاء على التهاب الكبد  B يدعم مكانة مصر بين الدول الرائدة في الصحة العامة ومجابهة الأوبئة بجانب توطين صناعة اللقاحات وأمصال الوقاية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها لتوسيع التغطية والوصول إلى جميع الفئات.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان شهد، اليوم الإثنين، احتفالية إنجاز مصر والاعتراف بها كأول دولة بمنطقة اقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الاقليمي للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي B، بالعاصمة الإدارية.

مصر أول دولة بمنطقة إقليم شرق المتوسط تحقق السيطرة على التهاب الكبد الوبائي B

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، جاء ذلك على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان.

الصحة تحتفل بإنجاز مصر في السيطرة على التهاب الكبد الوبائي B

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وأكدت منظمة الصحة العالمية في شهادة جديدة أن مصر حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان من خفض  معدل انتشار التهاب الكبد B لأقل من 1% بين الأطفال البالغين 5 سنوات أو أكثر، مع ثبات نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد عند 90.8% أو أكثر لمدة تزيد على 10 سنوات، كما ظلت نسبة التغطية بجرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد 90.8% أو أكثر لمدة 5 سنوات. 

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