الصحة: مصر تمتلك واحدة من أقوى برامج التطعيمات على مستوى العالم

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تمتلك واحدة من أقوى برامج التطعيمات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التطعيمات في مصر جاء نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تطوير قطاع الصحة وتحقيق التغطية الشاملة للأطفال ضد أخطر الأمراض المعدية.

مصر أصبحت خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006

وأوضح عبدالغفار أن مصر أصبحت خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006، نتيجة لفاعلية برامج التطعيمات، كما خلت أيضًا من الحصبة والحصبة الألمانية لعامين متتاليين، في إنجاز طبي يعكس التزام الدولة بالمعايير الصحية العالمية.

وأضاف أن برنامج التطعيم الموسع للأطفال شمل أمراضًا خطيرة مثل الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس الوليدي، مشيرًا إلى أن مصر خرجت من قائمة الدول الموبوءة بالتيتانوس منذ عام 2007.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن مصر كانت أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحصل على الإشهاد الدولي للسيطرة على التهاب الكبد B، مما يعكس جودة البرامج الوقائية والمنظومة الصحية الوطنية.

كما أشار إلى أن برنامج التطعيم الموسع، الذي انطلق منذ عام 1984، ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن العديد من الأمراض المعدية، وحققت مصر واحدة من أعلى نسب التغطية عالميًا والتي تراوحت بين 95% إلى 99%.

وأوضح عبدالغفار أن المنظومة لا تعتمد فقط على توفير اللقاحات، بل تشمل أيضًا التطعيمات الروتينية ونظام الترصّد الوبائي الذي يغطي أكثر من 55 مرضًا وبائيًا، ويُعد من أهم أدوات الوقاية التي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال إن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على صحة أطفالها وأجيالها القادمة، بفضل رؤية واضحة وبرامج تطعيم قوية تتماشى مع المعايير الدولية.

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