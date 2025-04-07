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صحة ومرأة

الصحة تكشف عن 4 أمراض نجحت مصر في القضاء عليهم

التطعيمات
التطعيمات

أكدت وزارة الصحة في يوم الصحة العالمي أنه بفضل التطعيمات المستمرة، أصبحت مصر الآن خالية من الحصبة والحصبة الألمانية والملاريا وشلل الأطفال، وذلك طبقًا للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

 

مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي

 أوضحت وزارة الصحة أن  مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي C، بسبب المسح المجتمعي المستمر وجهود مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ10 ملايين و247 ألف مواطن بالمجان، منذ إطلاقها في يونيو 2023، وحتى اليوم، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

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ولفت «عبدالغفار» إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

 

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