الصحة تحذر المواطنين من تأخير أو إهمال الحصول على التطعيمات الروتينية للأطفال

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات الروتينية للأطفال تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول التطعيم المعتمدة دون تأخير أو تعديل.

جداول التطعيم الروتينية للأطفال

وأشار إلى ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن أن جداول التطعيم الروتينية للأطفال هي نتاج عملية دقيقة تستند إلى أحدث الأدلة العلمية، بمشاركة خبراء عالميين وبالتنسيق مع الدول.

وقد ساهمت هذه الجداول، التي تطبق في مختلف أنحاء العالم، في إنقاذ حياة أكثر من 154 مليون شخص خلال الخمسين عامًا الماضية، ما يجعلها حجر الزاوية في الحفاظ على صحة الأطفال والمجتمعات.

لماذا التطعيمات ضرورية؟

أوضح عبد الغفار أن جداول التطعيم مصممة بعناية لحماية الأطفال والمراهقين والبالغين من 30 مرضًا معديًا خطيرًا، من بينها: الحصبة، السعال الديكي، والتيتانوس. ومع التقدم العلمي، تطورت هذه التطعيمات لتوفر الحماية في المراحل العمرية الأكثر عرضة للإصابة.

ولفت إلى أن المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للخبراء في التطعيم (SAGE)، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تتولى مراجعة الأدلة العلمية بدقة لضمان توفير أعلى مستويات الحماية.

مخاطر التأخير أو التغيير في التطعيمات

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة من أن أي تأخير أو تغيير في جداول التطعيم دون سند علمي يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، ولا يقتصر الضرر على الطفل نفسه، بل يمتد ليهدد المجتمع بأكمله.

وأضاف أن الرضع الذين لم يبلغوا سن التطعيم، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والمصابين بأمراض مزمنة، هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر، ما يجعل الالتزام بمواعيد التطعيمات أمر حاسم لحماية الجميع.

أكد عبد الغفار أن التطعيمات ليست مجرد إجراء طبي، بل هي استثمار في مستقبل صحي لأطفالنا ومجتمعاتنا.

وشدد على ان التزامنا بجداول التطعيم يعني حماية الأجيال الحالية والقادمة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وهو إرث صحي علينا أن نحافظ عليه بالوعي والمسئولية.

