لأول مرة بمستشفيات التأمين الصحي.. نجاح إعادة بناء يد طفلة مصابة بـ"متلازمة اليد المرآة"

نجح الفريق الطبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي بمحافظة القاهرة، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة من نوعها، تمثلت في إعادة بناء يد لطفلة مصابة بمتلازمة "اليد المرآة" (Mirror Hand)، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات التأمين الصحي.

وأوضح الفريق الطبي أن العملية تضمنت إعادة بناء عظام مفصل الرسغ والأربطة والمفاصل، مع استئصال الأصابع الزائدة، بالإضافة إلى تحويل أحد الأصابع إلى إبهام، وهو ما أسفر عن تحسين المظهر الخارجي لليد المصابة واستعادة جزء كبير من وظيفتها الحركية.

المريضة خرجت من غرفة العمليات بحالة مستقرة

وأكدت المستشفى أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بحالة مستقرة وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات التأمين الصحي وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تسجل لأول مرة في تاريخ مستشفيات التأمين الصحي، ويُبرز الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

