الصحة العالمية تحذر: كل 4 دقائق يصاب طفل بالسرطان

أكدت منظمة الصحة العالمية أن إحصائيات الإصابة بسرطان الأطفال، تشمل إصابة طفل بالسرطان كل 4 دقائق، مشيرة إلى أن سرطان الدم يتصدر حالات الإصابة بين الأطفال في شرق المتوسط، وذلك خلال شهر التوعية بسرطان الأطفال للتوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر له.

وأشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن ثلاثة أطفال يشخصون بالسرطان كل أربع دقائق حول العالم، في مؤشر خطير يعكس تزايد معدلات الإصابة بهذا المرض بين الفئات العمرية الصغيرة.

سرطان الدم اللوكيميا النوع الأكثر شيوعًا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن سرطان الدم اللوكيميا النوع الأكثر شيوعًا بين أنواع سرطان الأطفال، حيث يشكل ما يقرب من 30% من حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أكدت الصحة العالمية أن أعراض سرطان الدم لدى الأطفال تظهر في صورة إشارات تحذيرية قد تبدو في البداية مشابهة لأمراض أخرى، لكن استمرارها أو تكرارها يتطلب فحصًا طبيًا عاجلًا.

من أبرز هذه الأعراض:

الحمى المستمرة

العدوى المتكررة

الضعف العام والإرهاق

سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف

آلام في العظام والمفاصل.

تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودعم الأطفال المصابين وأسرهم

تأتي هذه الأرقام والتحذيرات بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، ودعم الأطفال المصابين وأسرهم، وتحسين فرص العلاج والنجاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الاكتشاف المبكر للمرض يعتبر عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الشفاء، خاصة مع التقدم الطبي في العلاجات الكيميائية والمناعية.

