نجاح إزالة خاتم من داخل عضلة المريء لطفلة عمرها 8 شهور بمستشفى المنصورة التخصصي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة التخصصي، التابع لوزارة الصحة والسكان، في إزالة جسم غريب خاتم معدني من داخل عضلة المريء لطفلة تبلغ من العمر ٨ أشهر، كانت تعاني من صعوبة في البلع، وقيء مستمر بعد ابتلاع الجسم الغريب.

وقالت وزارة الصحة إنه بعد إجراء أشعة على الصدر، تبين وجود خاتم داخل عضلة المريء، وعلى الفور تقرر التدخل الطبي العاجل عن طريق منظار علوي، حيث تم استخراج الخاتم بشكل آمن تمامًا دون أي مضاعفات.

وقد غادرت الطفلة المستشفى بصحة جيدة، بعد نجاح العملية وسلامة الحالة.

ويأتي هذا النجاح نتيجة الجهود المتميزة للفريق الطبي بالمستشفى، وضمن جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم رعاية صحية متخصصة وآمنة للأطفال في الحالات الطارئة.

