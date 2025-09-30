نقص حاد في أدوية مرضى الفشل الكلوي ومطالب بسرعة توفيرها

في وقت يعيش فيه آلاف المصريين معاناة يومية مع مرض الفشل الكلوي، كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن أزمة تهدد حياة مرضى الفشل الكلوي بشكل مباشر، تمثلت في النقص الحاد لأدوية حيوية كـ"إيبركس" (Eprex) و"ابيوتين" (Epoetin)، المعروفة بفعاليتها في علاج فقر الدم المصاحب للفشل الكلوي المزمن، ومع تصاعد الأزمة دون حلول جذرية، تزداد المخاوف من كارثة صحية وشيكة.

مرضى الفشل الكلوي شريحة لا يستهان بها من المرضى في مصر

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية: إن مرضى الفشل الكلوي يشكلون شريحة لا يستهان بها من المرضى في مصر، ويعتمدون في علاجهم بشكل رئيسي على حقن "إيبويتين ألفا" لتعويض نقص مادة الإريثروبويتين الطبيعية، وتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء.

وأضاف أن هذه الأدوية لا تعتبر ترفا، بل شريان حياة يقلل الحاجة لنقل الدم، ويجنّب المرضى مضاعفات قلبية خطيرة، وضعفًا عامًا قد يصل إلى الإعاقة الوظيفية.

وأشار الدكتور علي عوف إلى أن غياب هذه الحقن عن وحدات الغسيل الكلوي الحكومية والخاصة دفع كثيرًا من المرضى إلى طرق أبواب السوق السوداء، أو تقليل الجرعات المقررة طبيًا، وهو ما قد يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأكد أنه من دون هذه الأدوية، تبدأ معاناة المريض في التصاعد، حيث تظهر أعراض مثل:

الإرهاق المزمن والدوخة.

انخفاض المناعة وسهولة الإصابة بالعدوى.

مشكلات قلبية متفاقمة.

تدهور في نسبة الهيموغلوبين قد يتطلب نقل دم بشكل متكرر.

كل هذه المضاعفات ليست فقط صحية، بل نفسية ومادية أيضًا، في ظل نظام صحي يُثقل كاهل المواطن دون أن يوفّر له بدائل آمنة أو مجانية.

أسباب نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي

وكشف عن الأسباب الأساسية للأزمة في عدة نقاط:

ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تقلبات سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه.

تعقيدات الإفراج الجمركي عن الأدوية الحيوية.

تسعير غير عادل لا يغطي تكلفة الإنتاج أو الاستيراد، ما يدفع الشركات إلى وقف التصنيع أو الامتناع عن التوريد.

ضعف الرقابة الدوائية والتخطيط الاستراتيجي، مع غياب بدائل محلية فعالة ومعتمدة.

وأكد أنه في ظل هذه الأزمة، تواجه المستشفيات ضغطًا متزايدًا، حيث:

تتزايد الحاجة لعمليات نقل الدم، ما يشكل خطرًا إضافيًا على المرضى.

تضطر الأسر إلى شراء الدواء من السوق السوداء، بأسعار تتجاوز قدرتها المادية بكثير.

وطالب رئيس شعبة الأدوية بضرورة توفير فوري للحقن في وحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الأدوية الحيوية.

وكذلك تحفيز الإنتاج المحلي من خلال دعم مصانع الدواء الوطنية.

وتشديد الرقابة على التوزيع، لمنع الاحتكار والتلاعب.

مراجعة سياسات التسعير، لضمان استدامة توفير الأدوية دون تحميل المواطن تكلفة باهظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.