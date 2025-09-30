بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رصد 4 حالات إصابة بفيروس HFMD بين طلاب بمدرسة في المريوطية.

إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

أكدت أنه ظهرت عليهم أعراض حبوب في اليدين وفور ملاحظة الأعراض على الطلاب، وقامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقيم الفصل، حفاظًا على سلامة باقي الطلاب.

وفي هذا السياق، تنشر فيتو أهم المعلومات عن مرض HFMD وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

مرض اليد والقدم والفم فيروس شائع قد يتحول إلى خطر صامت

مرض اليد والقدم والفم (HFMD) من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الأطفال، وهو مرض بسيط، إلا أن بعض أنواعه، وعلى رأسها الفيروس المعوي 71 (EV71)، قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها التهاب الدماغ والشلل وحتى الوفاة.

كشف مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أن الفيروسات المسببة لهذا المرض مثل فيروس كوكساكي وEV71 تنتشر بشكل أكبر خلال موسمي الذروة، بين شهري مايو ويوليو، وقد تعاود الظهور بقوة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

أعراض تبدأ بحمى وقد تنتهي بمضاعفات عصبية

تبدأ الأعراض عادة بحمى مفاجئة، وفقدان للشهية، وتعب عام، يليه التهاب في الحلق وظهور تقرحات مؤلمة داخل الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين، قد يكون مصحوبًا ببثور.

في بعض الحالات، لا تظهر أي أعراض واضحة، ما يزيد من احتمالية انتشار المرض دون الانتباه إليه.

ورغم أن المرض يشفى تلقائيا خلال أسبوع إلى عشرة أيام، إلا أن الإصابات الناجمة عن EV71 تتطلب مراقبة طبية دقيقة بسبب احتمال تطورها إلى مضاعفات شديدة مثل التهاب السحايا أو الشلل الشبيه بشلل الأطفال.

طرق انتقال سريعة وفترة حضانة قصيرة

ينتقل المرض من خلال الاتصال المباشر بإفرازات المصاب، أو لمس الأسطح الملوثة، ويُعد الأطفال في الأسبوع الأول من الإصابة الأكثر قدرة على نقل العدوى.

كما يمكن أن تظل الفيروسات نشطة في البراز لعدة أسابيع بعد الشفاء، ما يصعب السيطرة الكاملة على تفشي المرض.

لا علاج محدد والوقاية تبدأ من النظافة

أكد مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أنه لا يوجد علاج دوائي خاص بمرض اليد والقدم والفم، ويقتصر العلاج على تخفيف الأعراض عبر الراحة، والإكثار من السوائل، وخفض الحرارة باستخدام أدوية مناسبة.

ويوصى ببقاء الأطفال المصابين في المنزل إلى حين جفاف الحويصلات تماما، مع تمديد العزل لأسبوعين إضافيين في حال الإصابة بفيروس EV71.

وينصح الأطباء أولياء الأمور بمراقبة الحالة الصحية للأطفال عن كثب، وطلب الرعاية الطبية الفورية في حال استمرار الحمى أو ظهور علامات اضطراب في الوعي.

إجراءات وقائية ضرورية

تظل النظافة الشخصية والبيئية الأساس في الوقاية من المرض.

ويشدد الأطباء على أهمية غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وعدم الاعتماد فقط على معقمات الكحول، التي لا تقضي تمامًا على الفيروسات المعوية.

كما يوصى بتجنب مشاركة الطعام والأدوات الشخصية، والامتناع عن الاتصال الجسدي المباشر مع المصابين، بالإضافة إلى تطهير الألعاب والأسطح التي يلامسها الأطفال بشكل دوري.

نصائح للوقاية من مرض اليد والقدم والفم (HFMD)

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا.

الامتناع عن مشاركة الطعام، والأدوات، والمناشف.

إبقاء الأطفال المرضى في المنزل حتى جفاف الحويصلات تمامًا.

تنظيف وتطهير الأسطح والألعاب بانتظام.

عدم السماح للمصابين بالتعامل مع الأطفال أو تقديم الطعام.

