أخبار الفن اليوم.. ماجد الكدواني وغادة عادل يحتفلان بالعرض الخاص لـ "فيها إيه يعني".. والقاهرة السينمائي يعلن قائمة أفضل 25 فيلما في الربع الأول من القرن 21

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم “فيها إيه يعني”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وصل الفنان ماجد الكدواني منذ قليل بصحبة غادة عادل إلي العرض الخاص لفيلمه الجديد فيها إيه يعني، المقام حاليا في أحد المولات الكبري للاحتفال بالعمل مع الجمهور





أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين، نتائج استفتاء “أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”، والذي يأتي في إطار التعاون التاريخي بين المهرجان والاتحاد احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس "فيبريسي".



تشهد أحداث مسلسل “بطل العالم” الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر، وقوفه بجانب جيهان الشماشرجي التي تطلب منه أن يسترد ميراثها من عمها الذي استولي عليه، بعد وفاة والدها.



ينطلق قريبًا مسلسل ابن النادي ليأخذ مكانه في موسم الأوف سيزون الشتوي، بمزيج يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية المرتبطة بعالم كرة القدم.





نعت نقابة المهن السينمائية الدكتور عبد العليم زكي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.

علمت “فيتو” من عاملين بمسلسل “على كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، أنه تم ترشيح الفنان بيومي فؤاد ليشارك في العمل.

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.



بعد ثلاثة أيام فقط من زواجه، عاد المخرج محمد عبد السلام للتحضير لمسلسل “علي كلاي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، حيث قطع عبد السلام إجازة الزواج من أجل مواصلة التحضير للعمل، وقام بالتواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل والاتفاق على التفاصيل الخاصة بالأدوار التي يعلبوها ضمن أحداث العمل.





