مخرج مسلسل "علي كلاي" يقطع إجازة زواجه من أجل التحضير للعمل

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

بعد ثلاثة أيام فقط من زواجه، عاد المخرج محمد عبد السلام للتحضير لمسلسل “علي كلاي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، حيث قطع عبد السلام إجازة الزواج من أجل مواصلة التحضير للعمل، وقام بالتواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل والاتفاق على التفاصيل الخاصة بالأدوار التي يعلبوها ضمن أحداث العمل.

 

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

