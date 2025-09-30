الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ترشيح بيومي فؤاد للمشاركة في علي كلاي مع أحمد العوضي

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

علمت “فيتو” من عاملين بمسلسل “على كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، أنه تم ترشيح الفنان بيومي فؤاد ليشارك في العمل.

وأكد المصدر أن الترشيح جاء من قبل الشركة المنتجة، وكان هناك جلسة عمل مع أحمد العوضي للاستقرار بشكل نهائي على تواجد بيومي فؤاد من عدمه.

درة بطلة أمام العوضي

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "علي كلاي"، قد أكد في تصريحات لـ"فيتو" أن الفنانة درة ستكون هي البطلة أمام أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

كما استقر القائمون على مسلسل “علي كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة وتجمع هذه المشاهد بطل العمل وعدد من المشاركين.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حول شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها في من حوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي كلاي بيومي فؤاد أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

درة تشارك أحمد العوضي بطولة مسلسل علي كلاي

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads