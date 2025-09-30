ترشيح بيومي فؤاد للمشاركة في علي كلاي مع أحمد العوضي

علمت “فيتو” من عاملين بمسلسل “على كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، أنه تم ترشيح الفنان بيومي فؤاد ليشارك في العمل.

وأكد المصدر أن الترشيح جاء من قبل الشركة المنتجة، وكان هناك جلسة عمل مع أحمد العوضي للاستقرار بشكل نهائي على تواجد بيومي فؤاد من عدمه.

درة بطلة أمام العوضي

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "علي كلاي"، قد أكد في تصريحات لـ"فيتو" أن الفنانة درة ستكون هي البطلة أمام أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

كما استقر القائمون على مسلسل “علي كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة وتجمع هذه المشاهد بطل العمل وعدد من المشاركين.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حول شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها في من حوله.

