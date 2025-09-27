السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

درة تشارك أحمد العوضي بطولة مسلسل علي كلاي

درة
درة

أكد محمود حمدان مؤلف مسلسل علي كلاي في تصريحات لفيتو أن الفنانة درة ستكون هي البطلة أمام أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

وكان قد استقر القائمون على مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة وتجمع هذه المشاهد بطل العمل وعدد من المشاركين.

وانتهى محمود حمدان، مؤلف مسلسل علي كلاي، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من كتابة نصف حلقات العمل.

ويستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها في من حوله.

 

مسلسل على كلاي

ومن المفترض أن يبدأ العوضي تصوير أول المشاهد داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل عقب الاستقرار على طاقم العمل وجميع الأبطال، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

ورشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنانة دينا فؤاد للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومازالت اجتماعات العوضي ومخرج ومؤلف العمل مستمرة لاستكمال فريق العمل والاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به قبل انطلاق التصوير.

 

درة علي كلاي أحمد العوضي مسلسلات رمضان

