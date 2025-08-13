الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

التحقيق في بلاغ لـ الفنانة سلوى عثمان تتهم فيه مجهولا بانتحال شخصيتها

تحقق نيابة الجيزة في بلاغ تقدمت به الفنانة سلوى عثمان تتهم فيه شخصا مجهولا بانتحال شخصيتها وإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع أشخاص آخرين، مما ألحق بها أضرارا معنوية ومهنية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وجمع كافة الأدلة التي تؤكد صحة البلاغ، ويتم التحقيق في كافة التفاصيل، تمهيدا لصدور قرار ضبط وإحضار للمتهم. 

بلاغ رسمي للفنانة سلوى عثمان بانتحال شخصيتها

وكانت الفنانة قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم، أكدت فيه أن الشخص المجهول قد استغل اسمها وصورها الشخصية عبر شبكة الإنترنت، ما أثار استياءها وأدى إلى تواصل المتهم مع مواطنين على أنه هي، مما يسبب ضررا لسمعتها.


وفي إطار التحقيقات، أمر اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

 

وأفاد الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بأن الأجهزة الأمنية تلقت البلاغ من الفنانة سلوى عثمان، التي أكدت أن شخصا مجهولة قد بدأ في إنشاء صفحات عبر موقع "فيسبوك" وبعض المواقع الاجتماعية الأخرى، واستغل اسمها للتواصل مع الجمهور، في محاولة للتأثير على سمعتها الشخصية والمهنية.

نيابة الجيزة سلوى عثمان

