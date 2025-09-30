نقابة المهن السينمائية تنعي الدكتور عبد العليم زكي

نعت نقابة المهن السينمائية الدكتور عبد العليم زكي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.

وأوضحت النقابة في بيان النعي، أن الراحل هو شقيق محمد زكي، الرئيس الأسبق لقطاع الإنتاج بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد ومكان صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على روح الفقيد غدًا الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، عقب صلاة الظهر، بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

