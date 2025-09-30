متحف نجيب محفوظ يناقش “عمارة الحرافيش”

فى إطار فعاليات وأنشطة متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، ينظم المتحف فى السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أكتوبر، محاضرة بعنوان "عمارة الحرافيش.. سردية المعمار فى رواية نجيب محفوظ" للمعمارى سالم حسين.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تفتح الباب لفهم عالم نجيب محفوظ من منظور جديد "منظور العمارة" ليس فقط كخلفية للأحداث، لكن كفاعل حيّ في النصوص من: التكية، للبيت، للمآذن، إلى آخر هذه الأنماط.

كما تستعرض المحاضرة كيف أن: البيوت، القصور، الزوايا، والأسوار تحولت عند محفوظ إلى لغة سردية لها دلالات إنسانية وتاريخية، تعيد تشكيل صورة القاهرة ومجتمعها عبر أجيال متعاقبة، وكذلك كيفية تحول الجدران والأبواب والزوايا إلى شخصيات فاعلة، تحمل الذاكرة وتشارك في صناعة المصائر.

المحاضرة فى جوهرها محاولة لاستقراء الدلالات والمعاني الكامنة في مفردات المعمار، وكيف صاغت وجدان القاهرة في أدب محفوظ.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتى باكورة فعاليات المتحف، بمناسبة فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل فى الآداب عام ١٩٨٨.

المعماري سالم حسين

الجدير بالذكر أن المعمارى سالم حسين مخطط حضري ومصمم عمراني ومعماري، ومحاضر في التنمية العمرانية المتكاملة والتخطيط المستدام وتنسيق المواقع والارتقاء بالمناطق التاريخية وذات القيمة العمرانية، وهو مؤسس لستوديو القاهرة للعمران للتخطيط والتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.