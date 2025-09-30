الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
إنريكي: برشلونة بيتي وهذا ما يحتاجه باريس سان جيرمان

 تحدث المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي قبل المواجهة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، عن مشاعره تجاه النادي الكتالوني قبل لقاء الغد.

 

إنريكي يتحدث عن مواجهة برشلونة

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أنا من مشجعي برشلونة، كما أنني أمتلك عضوية في النادي. برشلونة هو بيتي، أمضيت فيه 8 سنوات كلاعب، و6 سنوات كمدرب، منها 3 مع الفريق الرديف و3 مع الفريق الأول”.

وأكد المدرب الإسباني أن العودة إلى ملعب برشلونة تمثل له لحظة خاصة، مشيرًا إلى الأثر العاطفي الذي يتركه هذا اللقاء في قلبه: "من الجميل أن أكون في برشلونة، فهو بيتي، إنه أمر خاص جدًا أن أكون هنا من جديد".

وعن رؤيته الفنية للمباراة، قال إنريكي إن الفريقين يتمتعان بأسلوب لعب متقارب يعتمد على الاستحواذ والتوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، مضيفًا: “نحن نبحث دائمًا عن التوازن بين الدفاع والهجوم. لدينا تشابه كبير مع برشلونة، ومن سيمتلك الكرة سيكون الأقرب للفوز”.

وتترقب جماهير كرة القدم الأوروبية هذه القمة النارية، التي تجمع بين مدرب صنع التاريخ في كامب نو، حين قاد برشلونة لتحقيق الثلاثية التاريخية في 2015، وفريق يسعى إلى تحقيق المجد الأوروبي من بوابة النادي الكتالوني.

