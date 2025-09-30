الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رياضة

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب في الجولة السادسة" والتي شهدت تألق عدد من النجوم الذين لعبوا دورًا حاسمًا في مباريات أنديتهم خلال الجولة.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 

وضمت القائمة ثمانية لاعبين برزوا بشكل لافت، سواء من خلال تسجيل الأهداف، أو صناعة اللعب، أو الأداء الدفاعي المميز، وهم:

 إيميليانو بوينديا – أستون فيلا

 إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

 دايشي كامادا – كريستال بالاس

شون لونجستاف – ليدز يونايتد

 ديكلان رايس – آرسنال

روبن روفس – سندرلاند

إيجور تياجو – برينتفورد

داني ويلبيك – برايتون

ودعت الرابطة جماهير كرة القدم للتصويت على اللاعب الأفضل في الجولة عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، في إطار تفاعل أسبوعي يعكس مدى تأثير الأداء الفردي في نتائج المباريات.

