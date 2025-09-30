بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف فريق اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، فريق شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة قوية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد شباب الأهلي في نخبة آسيا 2025

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد يوسف الجليدان، دانيلو بيريرا، جان كارلو سيميتش، ماريو ميتاج.

خط الوسط: نجولو كانتي، محمدو دومبيا، ستيفين بيرجوين، فابينيو.

خط الهجوم:، كريم بنزيما، موسى ديابي.

موعد مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي على ملعب “الإنماء”، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في نخبة آسيا 2025



وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

اتحاد جدة يسعى جاهدًا لاستعادة توازنه، بعد تراجع نتائجه الأخيرة، سواء في الدوري السعودي للمحترفين، أو في المسابقة القارية.

يذكر أن اتحاد جدة خسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

وكان الاتحاد قد سقط مؤخرًا أمام النصر بنتيجة 2-0، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



في المقابل، تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع ضيفه تراكتور الإيراني 1-1، على ستاد راشد في دبي، في الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.