الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

يستضيف فريق اتحاد جدة اليوم الثلاثاء، فريق شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة قوية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد شباب الأهلي في نخبة آسيا 2025

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.
خط الدفاع: أحمد يوسف الجليدان، دانيلو بيريرا، جان كارلو سيميتش، ماريو ميتاج.
خط الوسط: نجولو كانتي، محمدو دومبيا، ستيفين بيرجوين، فابينيو.
خط الهجوم:، كريم بنزيما، موسى ديابي.

الصورة

موعد مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة وشباب الأهلي على ملعب “الإنماء”، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

 

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في نخبة آسيا 2025


وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

اتحاد جدة يسعى جاهدًا لاستعادة توازنه، بعد تراجع نتائجه الأخيرة، سواء في الدوري السعودي للمحترفين، أو في المسابقة القارية.

يذكر أن اتحاد جدة خسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بأبوظبي.

 

وكان الاتحاد قد سقط مؤخرًا أمام النصر بنتيجة 2-0، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.


في المقابل، تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع ضيفه تراكتور الإيراني 1-1، على ستاد راشد في دبي، في الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال آسيا للنخبة الدوري السعودي للمحترفين بدوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة شباب الأهلي الإماراتي شباب الأهلي فريق اتحاد جدة

مواد متعلقة

إنريكي: برشلونة بيتي وهذا ما يحتاجه باريس سان جيرمان

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads